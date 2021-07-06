Піти з "Ювентуса" чи залишитися: Роналду несподівано передумав і визначився, де продовжить кар'єру

Легендарний нападник прийняв рішення, де продовжити кар'єру у новому сезоні.

Нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду змінив свою думку і вирішив не залишати італійський клуб.

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Всього кілька днів тому відхід Кріштіану Роналду з "Ювентуса" здавався фактом і в ЗМІ поширювалися чутки про можливий наступний клуб. Однак, за даними Gazzetta dello Sport, переговори між "Ювентусом" і Кріштіану Роналду несподівано просунулися в бік продовження співпраці.

Агент 36-річного португальця Жорже Мендеш запропонував Турину підписати нову угоду, яка буде розрахована до 2023 року.

"Ювентус" в курсі, що агент футболіста запропонував послуги Роналду "ПСЖ" і "Манчестер Юнайтед", але клуби зараз не зацікавлені у підписанні настільки високооплачуваного футболіста.

Також не поспішає пропонувати новий контакт і чинний клуб, оскільки Роналду є найбільш високооплачуваним футболістом в клубі із зарплатою 31 мільйон євро за сезон.

Збірна Португалії, у складі якої зоряний нападник виступав на Євро-2020, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від збірної Бельгії (0:1). При цьому, Роналду продовжує залишатися кращим бомбардиром турніру.

Фокус повідомляв, що Кріштіану Роналду очолив рейтинг за вартістю рекламного поста в Instagram. Крім того, португалець видав потужний спіч після вильоту Португалії на Євро-2020.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $4 млрд. Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати пресконференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на тлі пляшечок "Кока Коли" — одного з спонсорів Євро 2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погба. Під час пресконференції він прибрав в сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.