"Ми повернемося сильнішими": Роналду видав потужний спіч після вильоту Португалії на Євро-2020

Легендарний футболіст підвів підсумки виступу збірної Португалії на Євро-2020 та подякував за підтримку португальських уболівальників.

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду написав пост в соціальних мережах, в якому пообіцяв, що збірна Португалії стане сильніше в найближчому майбутньому.

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"Ми не досягли, чого хотіли та залишили Євро-2020 раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося тим, що зробили. Ми зробили все, щоб захистити чемпіонський титул. Наша команда довела, що як і раніше може порадувати португальських уболівальників", — написав Роналду в Facebook.

Також легендарний футболіст подякував за підтримку португальських уболівальників.

"Наші фанати підтримували нас від початку до кінця. Ми бігли і боролися заради них, хотіли виправдати їхню довіру. У нас не вийшло досягти того, чого ми хотіли, але ми вдячні своїм уболівальникам.

Вітаємо Бельгію і бажаємо удачі всім командам, які залишилися на турнірі. Ми повернемося сильніше ", — додав Роналду.

Нагадаємо, збірна Бельгії здобула трудову перемогу над Португалією і вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи, вибивши чинного чемпіона з розіграшу.

Кріштіану Роналду на даний момент зберігає шанси стати найкращим бомбардиром Євро-2020: в його активі 5 забитих м'ячів. Два він забив у ворота Угорщини, один — в ворота Німеччини, а ще два — у ворота Франції.

Рахунок матчу Бельгія — Португалія — 1:0. Чинний чемпіон Європи склав із себе повноваження, а Бельгія пройшла в 1/4 фіналу, де зіграє проти Італії. Матч відбудеться 2 липня.

Раніше Фокус розповідав, як Роналду "обвалив" капіталізацію Coca-Cola на $ 4 млрд.

Кріштіану Роналду став одним з головних ньюзмейкерів Євро-2020: він відмовився давати прес-конференцію перед матчем чемпіонату Європи з Угорщиною на тлі пляшечок "Кока Коли" — одного зі спонсорів Євро 2020.

Нагадаємо, слідом за Роналду за подібною витівкою помітили і півзахисника збірної Франції Поля Погба. Під час прес-конференції він прибрав в сторону пляшку безалкогольного пива Heineken.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.