"Мы вернемся сильнее": Роналду выдал мощный спич после вылета Португалии на Евро-2020

Легендарный футболист подвел итоги выступлению сборной Португалии на Евро-2020 и поблагодарил за поддержку португальских болельщиков.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду написал пост в социальных сетях, в котором пообещал, что сборная Португалии станет сильнее в ближайшем будущем.

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"Мы не добились, чего хотели и покинули Евро-2020 раньше, чем хотели. Но мы гордимся тем, что проделали. Мы сделали все, чтобы защитить чемпионский титул. Наша команда доказала, что по-прежнему может порадовать португальских болельщиков", – написал Роналду в Facebook.

Также легендарный футболист поблагодарил за поддержку португальских болельщиков.

"Наши фанаты поддерживали нас от начала до конца. Мы бежали и боролись ради них, хотели оправдать их доверие. У нас не получилось добиться того, чего мы хотели, но мы благодарны своим болельщикам.

Поздравляем Бельгию и желаем удачи всем командам, оставшимся на турнире. Мы вернемся сильнее", – добавил Роналду.

Напомним, сборная Бельгии одержала трудовую победу над Португалией и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы, выбив действующего чемпиона из розыгрыша.

Криштиану Роналду на данный момент сохраняет шансы стать лучшим бомбардиром Евро-2020: в его активе 5 забитых мячей. Два он забил в ворота Венгрии, один — в ворота Германии, а еще два — в ворота Франции.

Счет матча Бельгия — Португалия — 1:0. Действующий чемпион Европы сложил с себя полномочия, а Бельгия прошла в 1/4 финала, где сыграет против Италии. Матч состоится 2 июля.

Ранее Фокус рассказывал, как Роналду "обвалил" капитализацию Coca-Cola на $4 млрд.

Криштиану Роналду стал одним из главных ньюзмейкеров Евро-2020: он отказался давать пресс-конференцию перед матчем чемпионата Европы с Венгрией на фоне бутылочек "Кока Колы" — одного из спонсоров Евро 2020.

Напомним, вслед за Роналду за подобной выходкой заметили и полузащитника сборной Франции Поля Погбу. Во время пресс-конференции он убрал в сторону бутылку безалкогольного пива Heineken.

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