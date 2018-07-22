Вчера, в субботу, 21 июля, в отделения полиции Одессы доставили 14 футбольных болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК. Решается вопрос о задержании одного из этих мужчин на основании ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, в Одессе 21 июля состоялся матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", в котором победу праздновал столичный клуб со счетом 1:0.

Перед матчем полиция Одессы сообщила, что возле дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон" произошел конфликт между футбольными болельщиками.

Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. Во время этой драки пострадали двое полицейских.

Напомним, футбольный фанат вышел из комы, услышав гимн любимой команды.