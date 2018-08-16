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Главная » Стиль жизни » Спорт » Легенда НБА Брайант заработал почти $200 млн на напитках

Легенда НБА Брайант заработал почти $200 млн на напитках

Легенда НБА Брайант заработал почти $200 млн на напитках
Коби Брайант/Фото: xsport.ua

Баскетболист выгодно инвестировал заработанные спортом деньги

16.08.18 29
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Знаменитый американский баскетболист Коби Брайант, который 20 лет отыграл в НБА, после завершения карьеры стал удачливым инвестором. Одна только компания Body Armor, которая специализируется на производстве спортивных напитков, принесла спортсмену 194 миллиона долларов за 4,5 года, сообщает Basket-planet.

В марте 2014 года Брайант вложил 6 миллионов долларов в BodyArmor, и на то время это была десятая часть компании. Бизнес развивался успешно, и на днях часть акций компании выкупила Coca-Cola.

Исходя из суммы этой сделки, эксперты почти безошибочно высчитали и нынешнюю долю Брайанта в компании - почти 200 миллионов долларов. И при этом баскетболист является всего лишь четвертым акционером компании по количеству инвестиций.

В ближайшем будущем Коби может стать еще богаче, ведь в этом году ориентировочные поступления от продаж спортивных напитков составят порядка 400 миллионов. Рост продаж налицо, ведь в 2014 году компания продала продукции на 10 миллионов.

Отметим, что за свою блестящую карьеру в НБА Коби Брайант заработал в общей сложности 328 миллионов долларов.

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