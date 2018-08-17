Ежегодно первая женская ракетка Украины (7-я в мировом рейтинге WTA) Элина Свитолина тратит около 300 тысяч долларов на содержание команды, которая помогает ей готовиться к турнирам. Об этом она сам сообщила в шоу "От души в душу".

Спортсменка рассказала, что в ее команде – пять человек, которые сопровождают ее в поездках по миру. Перелеты, гостиницы, зарплаты – содержание помощников обходится Свитолиной в год в 250—300 тысяч долларов.

"Да они у меня в черной икре живут!", -- пошутила Элина.

При этом топ-теннисистка Украины отметила, что всеми ее финансовыми делами занимается отец, чтобы ничто не мешало ей концентрироваться на тренировках и играх.

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Отметим, что в прошлом году Свитолина заработала на кортах 3 миллиона 263 тысячи долларов в виде призовых. Однако это – "грязные" деньги, с которых нужно еще выплачивать налоги в тех странах, где они были выиграны. Например, в Англии нужно заплатить 35% налога с прибыли, в Китае – 40%, а в США – 50%. Плюс различные расходы и подготовку съедают много денег. В итоге "чистыми" доход Свитолиной составил от силы 1,2—1,3 миллиона долларов. Для сравнения: у некоторых футболистов "Шахтера" годовые контракты больше, чем "чистый" заработок одной из лучших теннисисток мира.

Напомним, украинка Элина Свитолина уступила в полуфинале турнира серии WTA Premier 5 в Монреале американке Слоун Стивенс, занимающей третье место в мировом рейтинге. После этого "лучшая ракетка Украины" выпала из ТОП-6 мирового рейтинга.