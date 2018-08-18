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Главная » Стиль жизни » Спорт » Видео Роналду прошел посвящение в "Ювентусе", спев песню на стуле

Видео Роналду прошел посвящение в "Ювентусе", спев песню на стуле

<span class="label red">Видео</span> Роналду прошел посвящение в "Ювентусе", спев песню на стуле
Криштиану Роналду/Фото: dynamo.kiev.ua

Сегодня знаменитый форвард дебютирует в гостевом матче чемпионата Италии против "Кьево"

18.08.18 325
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Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел процедуру посвящения" в новом клубе. Об этом сообщает Bleacher Report в Twitter.

Португалец, стоя на стуле, спел песню коллегам по команде и работникам клуба во время традиционного ужина.

Сегодня знаменитый форвард дебютирует в официальном матче за "Ювентус" в гостевом матче чемпионата Италии против "Кьево".

Напомним, ранее испанский ФК "Реал" (Мадрид) официально подтвердил информацию о переходе футболиста Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" (Турин). Роналду будет зарабатывать в команде приблизительно 1 евро в секунду.

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