Сегодня знаменитый форвард дебютирует в гостевом матче чемпионата Италии против "Кьево"

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел процедуру посвящения" в новом клубе. Об этом сообщает Bleacher Report в Twitter.



Португалец, стоя на стуле, спел песню коллегам по команде и работникам клуба во время традиционного ужина.

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Сегодня знаменитый форвард дебютирует в официальном матче за "Ювентус" в гостевом матче чемпионата Италии против "Кьево".

Напомним, ранее испанский ФК "Реал" (Мадрид) официально подтвердил информацию о переходе футболиста Криштиану Роналду в итальянский "Ювентус" (Турин). Роналду будет зарабатывать в команде приблизительно 1 евро в секунду.