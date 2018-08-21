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Главная » Стиль жизни » Спорт » Футбольный клуб "Севилья" хочет видеть в своем составе вингера "Шахтера" Тайсона

Футбольный клуб "Севилья" хочет видеть в своем составе вингера "Шахтера" Тайсона

Футбольный клуб "Севилья" хочет видеть в своем составе вингера "Шахтера" Тайсона
Фото: Днепр Час

Испанская команда хочет закрыть проблемную фланговую позицию

21.08.18 30
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Испанский футбольный клуб "Севилья" надеется приобрести полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона до закрытия трансфертного окна, сообщает Transfermarketweb.com.

По информации источника, испанский клуб хочет закрыть проблемную позицию вингера (флангового полузащитника). Ранее появилась информация, что Тайсоном также интересуется римская "Рома". 

Издание сообщает, что Тайсон испытал большой психологический стресс месяц назад, после того как ему сообщили, что его мать была на несколько часов похищена гангстерами в Бразилии.

В составе "Шахтера" Тайсон выступает с 2013 года.  За это время бразилец сыграл за "горняков" 122 игры и отличился 23 раза.

Напомним, мадридский "Реал" готов купить бразильского нападающего Неймара за рекордную сумму 300 млн евро. 

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