В Италии на допинге попалась 24-летняя спортсменка, которая является кандидатом в национальную сборную по конькобежному спорту, сообщает ANSA. Не Бог весть какой скандал, если бы не громкая фамилия провинившейся – Лоллобриджида.

Так выглядела Джина, когда ей было примерно столько лет, как Джулии сейчас

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида в особых представлениях не нуждается – она давно получила статус легенды мирового кинематографа. А ее внучки, 27-летняя Франческа и 24-летняя Джулия, выбрали спортивную стезю. Обе добились определенных успехов в конькобежном спорте. Скажем, Франческа становилась чемпионкой Италии и выиграла первенство Европы 2018 года в масс-старте. У младшей сестры послужной список скромнее – в прошлом году Джулия на Кубке мире стала 19-й.

А на днях стало известно, что допинг-проба Джулии Лоллобриджиды дала положительный результат. Специальный анализ выявил в крови спортсменки запрещенный препарат диуретик, который снижает кровяное давление и способствует улучшению работы сердца. Национальное антидопинговое агентство Италии открыло следствие в отношении Джулии, и до его окончания спортсменка отстранена от участия в каких-либо соревнованиях. А ее знаменитая бабушка Джина, которой уже 91 год, сообщила в СМИ, что сильно расстроилась из-за случившегося, но верит в невиновность внучки. Ну а точку в этой истории поставит следствие.

91-летняя легенда кино верит в невиновность внучки. Фото: videoboom.cc

Напомним, что зимнюю Олимпиаду-2018 могли отменить из-за испытаний ядерного оружия.