Руис рассказал, как будет драться в реванше с Джошуа
2019-11-21 13:53:58
Мексиканец отметил, что тренеры поставили перед ним задачу психологически сломать соперника
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис накануне предстоящего реванша против британской суперзвезды Энтони Джошуа поделился своими планами на бой. Об этом передает BoxingNews24.
Судя по всему мексиканец чувствует себя уверенно и намерен доказать, что его сенсационная победа над Джошуа в их первом бою не была случайной.
"Если Джошуа захочет устроить размен ударами, то мне это будет только на руку. Я люблю боксировать. Такой уж я боец. Я не теряюсь в таких случаях и пытаюсь сломать соперника быстрее, чем он начнет передвигаться по всему рингу и пристреливаться ко мне", – сказал Руис.
Он добавил, что тренеры поставили перед ним задачу психологически сломать соперника.
"Я думаю, что нам необходимо придерживаться плана на бой, который мы разрабатываем в зале... Уверен, что Джошуа будет активно передвигаться и наносить удары. Мне же необходимо оказать на него давление, работать по корпусу и сломать его, прежде всего, психологически" – сказал Руис.
Реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. На кону стоят чемпионские титулы в супертяжелом весе WBA, WBO, IBF и IBO.
Как ранее сообщал Фокус:
- Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, недавно перешедший в супертяжелый дивизион, украинский боксер Александр Усик заявил, что Энди Руис напоминает "кругленький пузырь", но он очень пластичный и взрывной.
- Энди Руис заявил, что Усику необходимо еще улучшить себя в супертяжелом весе, здесь очень много отличий от тяжелого дивизиона.