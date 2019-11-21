"Динамо" решило обжаловать решение УАФ по "делу Тайсона"

В клубе считают, решение неправомерным, поскольку еще не закончено расследование уголовного производства по фактам тех событий

Руководство киевского "Динамо" выступило с официальным заявлением по поводу решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ оштрафовать клуб на 500 тысяч гривен и лишить его поддержки болельщиков в одном из матчей из-за инцидента с проявлением расизма к игроку "Шахтера" Тайсону в поединке 14-го тура чемпионата Украины.

Официальное заявление опубликовано на сайте столичного клуба.

Представители "Динамо" остались недовольны вердиктом КДК УАФ и пообещали обжаловать и оспорить данное решение.

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА", – заявили в руководстве "Динамо".

В клубе считают, решение КДК неправомерным, поскольку еще не закончено расследование уголовного производства по фактам тех событий.

"До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК Металлист, что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц – возможных нарушителей", – говорится в заявлении.

Также указывается, что наказание в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения не является европейской практикой.

"Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездным матчам", – подчеркнули в руководстве "Динамо".

"Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью – установление истины в этом непростом деле", – сказано в официальном заявлении клуба.

В руководстве "Динамо" также заявили о нулевой толерантности к проявлениям насилия и расизма на отечественных стадионах и подтвердили готовность к сотрудничеству с правоохранительными органами.

Как ранее сообщал Фокус:

ФК "Шахтер" осудил факт проявления болельщиками расизма в матче с киевским "Динамо" 10 ноября.

Капитан донецкого "Шахтера", бразильский полузащитник Тайсон после произошедшего инцидента раздумывал о том, чтобы покинуть Украину и вернуться на родину.