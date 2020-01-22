Из-за допингового скандала временно отстранен от работы главный врач киевского "Динамо", – СМИ

Леонид Миронов не будет выполнять свои обязанности до окончательного вердикта УЕФА по подозрению положительной допинг-пробы форварда бело-синих Артема Беседина

По информации издания Sport Arena, главный врач киевского "Динамо" Леонид Миронов временно отстранен от работы с первой командой. Причина – положительная допинг-проба форварда "бело-синих" Артема Беседина.

Сообщается, что Миронов отстранен до выяснения всех причин и окончательного вердикта УЕФА по данному вопросу.

Артем Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы между "Динамо" и "Мальме", в котором киевляне уступили 3:4.

Сам главный врач "Динамо" отказывается давать комментарии по этому поводу.

"Если вы хотите разговаривать по поводу Беседина, я вам ничего не скажу. Потому что не имею права. Никаких комментариев. Без официального сообщения, без вице-президента или президента клуба ничего сказать не могу", – цитирует Миронова Football24.ua.

Рассмотрение дела по допингу Беседина должно состояться 27 февраля.

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