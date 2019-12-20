Форвард "Динамо" и сборной Украины подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА

Артем Беседин пока отстранен от футбольной деятельности на 30 дней

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины 23-летний Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил УЕФА. Об этом сообщается на официальном клубном сайте.

Столичный клуб был официально уведомлен УЕФА о возможном нарушении вчера, 19 декабря.

"На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются", – заявили в пресс-службе киевского "Динамо".

В клубе также отметили, что, соблюдая требования о конфиденциальности, ФК "Динамо" Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур.

По информации YouTube-программы TaToTake, Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы между "Динамо" и "Мальме", в котором киевляне уступили 3:4.

Беседин является воспитанником "Динамо". За столичную команду нападающий сыграл 105 матчей, забил 29 голов и отдал 11 результативных передач (23 игры и восемь голов в текущем сезоне).

Также динамовский форвард сыграл 12 поединков за сборную Украины, в которых отметился двумя голами.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура Лиги Европы, тем самым завершив выступления в турнире.