ЛЕвостороннее движение продолжается. Украина будет представлена в 1/4 Лиги Европы

Почти пять месяцев ожидания подошли к концу – сегодня возобновился еврокубковый сезон-2019/20. И в первый же день после рестарта континентальных клубных турниров мы получили украинского четвертьфиналиста Лиги Европы. "Шахтер", повторно обыграв "Вольсбург" (домашние 3:0 после гостевых 2:1 5-месячной давности), сыграет в 1/4 второго по значимости еврокубка.

После мартовской выездной победы в Германии подопечные Луиша Каштру подошли к ответному поединку в роли безусловных фаворитов своей пары. О чем наглядно свидетельствовали предматчевые букмекерские расклады: ставки на проход "Шахтера" принимались из расчета 1 к 1,26, а на итоговый успех "Вольфсбурга" – 1 к 4. Но это вызывало и определенные переживания: не слишком ли уверуют "горняки" в легкость стоявшей перед ними задачи? Не окажется ли гипноз гостевой виктории сильнее, чем можно было предположить? Ход матча наши опасения развеял. Впрочем, обо всем по порядку.

Стартовый отрезок поединка, которому предшествовала минута молчания в память жертв COVID-19, более активно провели гости, что в общем было прогнозируемо – после бравурных высказываний немцев на предматчевой пресс-конференции. "Вольфсбург" перевел игру на хозяйскую половину и включил высокий прессинг. До опасных моментов дело не дошло – так, сплошные навесы и забросы, тем не менее, Луиш Каштру несколько раз выбегал к бровке и что-то недовольно "пихал" своим подопечным. А Андрей Пятов, чтобы чуть успокоить партнеров, очень не торопился вводить мяч в игру. Арбитр встречи словенец Иван Кружляк даже предупредил нашего кипера – еще раз и получишь желтую карточку за затяжку времени. Это на 9-й то минуте!

Лишь ближе к концу первой четверти тайма "оранжево-черные", наконец, сбросили налет расслабленности и благодушия, заиграв так, как умеют – быстро, комбинационно и остро. Первая же осмысленная атака дончан завершилась плотным низовым ударом Алана Патрика с линии штрафной – Кастельс среагировал как-то неуверенно, но все же перевел мяч на угловой. Потом была попытка Мораеса протолкнуть мяч мимо вратаря: остроумно, но недостаточно сильно, и защитник успел выбить мяч, катившийся в сторону ворот. Затем партнеры классно вывели на удар Марлоса, и тот с убойной позиции зарядил в штангу. А когда еще несколькими минутами позднее Додо набросил справа на дальний край штрафной, где Матвиенко, положив корпус, плотно пробил слета (немцев вновь выручил Кастельс, отбивший ногами), подумалось: "Ну, не должен, просто не может "Шахтер" по такой игре проиграть с разницей в два мяча". Об этом же свидетельствовала и статистика ударов первого тайма: 7:2 (2:0 в створ) в пользу хозяев.

За первые же 15 минут после антракта «оранжево-черные» и вовсе должны были снимать все вопросы о победителе. Но создав три 100-процентных момента, так и не смогли зажечь единичку на табло. За что едва не поплатились. Началось все с опасного штрафного от Арнольда – немец пробил на силу, Пятов вытащил из-под перекладины. Через 5 минут после этого "звоночка" зазвучал уже настоящий "набат": Жоао Виктор упал в штрафной "горняков", и Кружляк без раздумий указал на 11-метровую отметку. Но на повторах было четко видно, что Хочолава цеплял немецкого бразильца за пару метров до линии штрафной, о чем главному судье и "шепнул в ухо" видео-ассистент. Рефери убежал к бровке смотреть телевизор, а вернувшись, заменил пенальти на штрафной, но удалил Хочолаву с поля за фол последней надежды. Вот тут стало по-настоящему тревожно за судьбу поединку и всей двухматчевой дуэли в целом. Убойный удар со штрафного вновь отразил Пятов, спасший команду. Но играть еще полтайма в меньшинстве… К счастью для нас, буквально через минуту составы уравнялись. Брукс, уже имевший "горчичник", срубил Мораеса и тоже был досрочно отправлен с поля.

Играя 10 на 10, "Шахтер" резко сбавил темп игры, решив, казалось, просто "засушить" ее, прагматично держа в голове результат первой встречи. Поединок медленно катился к нулевому исходу, но в самой концовке украинский чемпион "выстрелил", и как! На предпоследней минуте основного времени Додо, совершив спринтерский рывок метров на 30, догнал практически безнадежный мяч, уходивший за боковую линию, и отдал его Соломону. Израильтянин, собрав у бокового флажка 3 защитников, сумел вернуть снаряд Додо, абсолютно свободному, и тот зряче прострелил в центр штрафной, куда набегал Мораес: удар в касание – 1:0. Все в этом матче стало ясно, и "Вольфсбург" моментально "сдулся", как шарик, из которого выпустили воздух. "Горняки" это почувствовали, и в компенсированное время довели дело до разгрома. Сначала Коноплянка и Соломон классно разыграли контратаку 2 в 2 с завершающим ударом последнего. А "контрольный выстрел" совершил Мораес, обокравший защитника и четко реализовавший выход один на один. 3:0 – просто роскошная итоговая победа "Шахтера", которая позволила дончанам в пятый раз в своей истории пробиться в четвертьфинал еврокубков (из четырех предыдущих два завершились в пользу "оранжево-черных").

В целом же это будет уже 24-й случай участия украинских клубов на этой стадии евротурниров. Но впервые обладатель путевки в полуфинал определится по итогу одного поединка. В нем "Шахтеру" будет противостоять победитель пары "Базель" – "Айнтрахт". Скорее всего, это будут швейцарцы, выигравшие выездной поединок со счетом 3:0, который почти не оставляет франкфуртцам шансов на спасение в завтрашней ответной встрече. Четвертьфинал пройдет в следующий вторник в 22:00 по Киеву на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене. Этот стадион, к слову, является фартовым для "горняков". Дончане дважды обыгрывали там местный "Шальке": в 1/16 Кубка УЕФА-2004/05 (1:0) и 1/16 Лиги Европы-2015/16 (3:0). Если сработает известное правило о том, что Бог троицу любит, то 17 августа "оранжево-черным" предстоит полуфинал в Дюссельдорфе.

Кстати, выход в четвертьфинал Лиги Европы пополнил клубную казну "горняков" на 1,5 млн. евро – в качестве бонуса от УЕФА. А за участие в 1/16 и 1/8 финала на счета "Шахтера" "капнуло" 500 тыс. евро и 1,1 млн. евро соответственно. Таким образом, общий заработок дончан в текущем евросезоне (с учетом 43, 918 млн. евро, собранных в групповом этапе ЛЧ) составляет уже чуть более 47 млн. европейских дензнаков. В случае прохода "оранжево-черных" в полуфинал эта цифра увеличится еще на 2,4 млн. Ну а за участие в финальном матче Лиги Европы УЕФА готов выплатить 4,5 млн. евро проигравшему и 8.5 млн. – победителю.