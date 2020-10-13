"В следующем году уже не буду частью "Шахтера": Тайсон рассказал, почему покидает украинский клуб

Футболист отметил, что у него нет никаких претензий к "Шахтеру", но пришло время расставаться.

Один из лидеров донецкого "Шахтера" бразильский полузащитник Тайсон подтвердил свое решение покинуть украинский клуб. Он не намерен продлевать контракт с "горняками", который рассчитан до лета 2021 года и хочет вернуться в Бразилию.

Об этом сообщает Goal.

Футболист отметил, что у него нет никаких претензий к "Шахтеру", но пришло время расставаться.

"Я думаю не о том, чтобы остаться, а о возвращении домой. Я уже разговаривал с друзьями, семьей. Они рассказывают мне все, что происходит у них. Решил, что хочу вернуться", – сказал Тайсон.

Он добавил, что в клубе его попросили обдумать решение, но он его менять не будет.

"Я приехал в Украину в 21 год, испугался, подумал, что через год уже вернусь в "Интернасьонал". В итоге я здесь уже 11 лет. К "Шахтеру" претензий нет, но пришло время расставаться. Я уже сообщил им об этом. Сказал, что очень уважаю "Шахтер", но не собираюсь подписывать новый контракт. Меня попросили обдумать свое решение, но они уже знают, что в следующем году я больше не буду частью команды", – отметил игрок.

Тайсон также рассказал, что думает о своих родных и хочет им помочь в сложной ситуации.

"Я просто хотел предоставить своей матери дом, помочь своей семье преодолеть ситуацию, которая была в Пелотасе. Я не жалуюсь на свою жизнь, потому что она сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Но я просто хотел оплатить счета матери за электричество, которое отключили", – сказал Тайсон.

Он также заявил, что его решение не связано с деньгами.

"И в футболе я добился потрясающих результатов. Мое решение связано вовсе не с деньгами. Если бы это было так, я бы согласился на предложения из Китая или Саудовской Аравии. Это не из-за денег. Это для моей семьи, для моей дочери, которая сейчас далеко от меня, для моего отца, который, слава Богу, успешно борется с раком в течение трех лет. Это ради возвращения в Бейра-Рио, где меня всегда так хорошо принимали. Я хочу вернуть эту привязанность", – сказал бразилец.

Тайсон перешел в "Шахтер" зимой 2013 года из харьковского "Металлиста" за 15,2 миллиона евро. В харьковский клуб Тайсон перешел в 2010 году как раз из "Интернасьоналя".

Напомним, в декабре 2019 Тайсон был признан лучшим игроком года в Украине.

10 ноября 2019 года в матче "Шахтера" и "Динамо" капитан "горняков" Тайсон подвергся расистским оскорблениям предположительно со стороны болельщиков киевского клуба.