Ломаченко: Я за себя постою (фото)

Украинец жаждет вернуться в ринг.

Экс-чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко заявил, что намерен в 2021 году вернуться в ринг и возобновить свой победный путь.

Об этом украинец сказал в своем первом посту в Instagram после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса.

"Я за себя постою. Не оставляю места для сомнений. 2021 год. Не могу дождаться", – написал Ломаченко.

Теофимо Лопес, в свою очередь, заявил, что Ломаченко способен добиться успеха, независимо от того, в каком дивизион будет выступать.

"Если говорить откровенно, я думаю, что все, с кем будет драться Ломаченко, столкнутся с проблемами. В его баке все еще достаточно топлива, чтобы продолжать двигаться к своей цели – будь то абсолютное чемпионство во первом легком весе или что-то другое. Я считаю, что у него есть потенциал, чтобы победить всех этих парней в легком дивизионе, – сказал Лопес.

При этом, ранее он заявлял, что место Ломаченко не в легком весе, а дивизионом ниже.

"Лома, расслабься. Как я и говорил прежде, твое место дивизионом ниже. Так что возвращайся туда", – говорил Лопес.

Напомним, украинец Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.

Промоутер Василия Ломаченко, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что украинец хочет провести реванш с Теофимо Лопесом, несмотря на то, что новый чемпион в легком весе уже неоднократно заявлял, что не хочет повторного поединка.