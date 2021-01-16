Капитан "Олимпика" Гришко завершил карьеру, но остается в команде

Гришко продолжит работать в донецком клубе в должности ассистента главного тренера.

Капитан донецкого "Олимпика", 35-летний Дмитрий Гришко завершил карьеру. Об этом сообщает "Футбольный формат".

Гришко продолжит работать в донецком клубе в должности ассистента главного тренера Игоря Климовского.

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Гришко играл за донецкий клуб с 2011 года, провел 195 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи. В сезоне-2017/18 Гришко играл за хабаровский СКА, после чего вернулся в "Олимпик" и сыграл два матча.

С 2004-го по 2011-й год Гришко играл в одесском "Черноморце".

Ранее стало известно, что бывший полузащитник "Манчестер Сити" и "Барселоны" Яя Туре войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика".

Тем временем, ассистент главного тренера киевского "Динамо" по физподготовке Диего Лонго расторг контракт с клубом и отправился на родину в Италию. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам. В рамках подготовки ко второй части сезона, киевское "Динамо" уже отправилось на первый зимний подготовительный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.