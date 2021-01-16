Капітан "Олімпіка" Гришко завершив кар'єру, але залишається в команді

Гришко продовжить працювати в донецькому клубі на посаді асистента головного тренера.

Капітан донецького "Олімпіка", 35-річний Дмитро Гришко завершив кар'єру. Про це повідомляє "Футбольний формат".

Гришко продовжить працювати в донецькому клубі на посаді асистента головного тренера Ігоря Климовського.

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Гришко грав за донецький клуб з 2011 року, провів 195 матчів, у яких забив 8 голів і віддав 2 гольові передачі. У сезоні-2017/18 Гришко грав за хабаровський СКА, після чого повернувся в "Олімпік" і зіграв два матчі.

З 2004-го по 2011-й рік Гришко грав в одеському "Чорноморці".

Раніше стало відомо, що колишній півзахисник "Манчестер Сіті" і "Барселони" Яя Туре увійде до тренерського штабу донецького "Олімпіка".

Тим часом асистент головного тренера київського "Динамо" з фізпідготовки Дієго Лонго розірвав контракт з клубом і відправився на батьківщину в Італію. Таке рішення він прийняв через сімейні обставини. У рамках підготовки до другої частини сезону київське "Динамо" вже вирушило на перший зимовий підготовчий збір в Об'єднані Арабські Емірати.