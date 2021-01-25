Сдали нервы. Российскую сборную наказали за неспортивное поведение ее лидера

Российский лыжник сначала ударил соперника палкой, а потом сбил его с ног.

Лидер российской сборной Александр Большунов оказался в центре скандала в лыжных гонках. 24 января, за несколько метров до финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти, он сначала ударил финна Йони Мяки палкой, а затем, сразу после финиша, намеренно врезался в него. Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила российскую команду бронзовой медали из-за неспортивного поведения Большунова, однако дисквалификации на последующие гонки ему удалось избежать.

В настоящее время Большунов с большим отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, выигранного им и в прошлом году.

В эстафетной гонке Большунов, бежавший за первую сборную России на заключительном этапе, оказался позади финна Йони Мяки, с которым боролся за "серебро". Мяки двигался по финишной прямой по левой полосе. Большунов попытался пройти по узкой траектории справа, но Мяки немного сместился и закрыл проход. Россиянин мог спокойно уйти на левую траекторию, но не сделал этого. Он наткнулся на лыжи соперника, после чего дважды ударил Мяки палкой.

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По мнению тренера сборной России Юрия Бородавко, Большунов решил поквитаться с финским лыжником из-за того, что тот "затирал Большунова и фактически припер его к стенке". Сборная России подала протест на действия Мяки.

FIS разглядела нарушение только в действиях Большунова. Бронзовая медаль была передана второй команде России.

Сам Мяки заявил: "Я был немного удивлен. Все случилось неожиданно. Считаю, что это плохо для спорта, и надеюсь, что такое не повторится. Соревнование есть соревнование. Как спринтер я просто так коридор не отдам. Надеюсь, он это знает".

Норвежец Эмиль Иверсен сказал, что реакция финна, оставшегося лежать на спине после столкновения, была слишком мягкой. "Будь я на месте финна, встал бы и сразу же ударил Большунова в ответ. Некрасиво получилось. Неприятно смотреть. Наверняка Большунов скажет, что во всем виноват финн. И получит массу поддержки в России", – добавил он.

Накануне в Лахти произошел еще один скандал, и тоже с участием Большунова. По итогам скиатлона медали разобрали норвежские лыжники, четвертое место также досталось норвежцу. Лидер российской сборной был пятым. Такой результат он объяснил "норвежской тактикой". «На последнем спуске Ханс Кристер Холунн упал на меня, а трое убежали — без шансов", – заявил россиянин после гонки. Объективных доказательств его слов нет.

Напомним, 24 января в итальянском Антхольце прошла женская эстафета в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Сборная Украины в составе сестер Семеренко, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной финишировала восьмой.

Юлия Джима 21 января выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира.

Украинская биатлонистка Екатерина Бех выиграла "бронзу" в индивидуальной гонке в Кубке IBU.