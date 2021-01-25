Здали нерви. Російську збірну покарали за неспортивну поведінку її лідера

Російський лижник спочатку вдарив суперника палицею, а потім збив його з ніг.

Лідер російської збірної Олександр Большунов опинився в центрі скандалу на лижних гонках. 24 січня, за кілька метрів до фінішу естафети на етапі Кубка світу в Лахті, він спочатку вдарив фіна Йоні Мякі палицею, а потім, одразу після фінішу, навмисно врізався в нього. Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) позбавила російську команду бронзової медалі через неспортивну поведінку Большунова, однак дискваліфікації на наступні гонки йому вдалося уникнути.

Наразі Большунов із великим відривом лідирує в загальному заліку Кубка світу, виграного ним і минулого року.

В естафетній гонці Большунов, який біг за першу збірну Росії у фінальному етапі, опинився позаду фіна Йоні Мякі, з яким боровся за "срібло". Мякі рухався фінішною прямою по лівій смузі. Большунов спробував пройти по вузькій траєкторії праворуч, але Мякі трохи змістився і закрив прохід. Росіянин міг спокійно піти на ліву траєкторію, але не зробив цього. Він натрапив на лижі суперника, після чого двічі вдарив Мякі палицею.

[ + – ]

На думку тренера збірної Росії Юрія Бородавко, Большунов вирішив поквитатися з фінським лижником через те, що той "затирав Большунова і фактично припер його до стінки". Збірна Росії подала протест на дії Мякі.

FIS розгледіла порушення тільки в діях Большунова. Бронзова медаль була передана другій команді Росії.

Сам Мякі заявив: "Я був трохи здивований. Усе сталося несподівано. Вважаю, що це погано для спорту, і сподіваюся, що таке не повториться. Змагання є змагання. Як спринтер я просто так коридор не віддам. Сподіваюся, він це знає".

Норвежець Еміль Іверсен сказав, що реакція фіна, який залишився лежати на спині після зіткнення, була занадто м'якою. "Якби я був на місці фіна, встав би й одразу ж вдарив Большунова у відповідь. Негарно вийшло. Неприємно дивитися. Напевно, Большунов скаже, що у всьому винен фін. І отримає масу підтримки в Росії", — додав він.

Напередодні в Лахті стався ще один скандал, і теж за участі Большунова. За підсумками скіатлона медалі розібрали норвезькі лижники, четверте місце також дісталося норвежцю. Лідер російської збірної був п'ятим. Такий результат він пояснив "норвезької тактикою". "На останньому спуску Ханс Крістер Холунн впав на мене, а троє втекли — без шансів", — заявив росіянин після гонки. Об'єктивних доказів його словам немає.

Нагадаємо, 24 січня в італійському Антхольці відбулася жіноча естафета в рамках сьомого етапу Кубка світу з біатлону. Збірна України у складі сестер Семеренко, Юлії Джіми та Олени Підгрушної фінішувала восьмою.

Юлія Джима 21 січня виграла "срібло" в індивідуальній гонці на 15 км на етапі Кубка світу.

Українська біатлоністка Катерина Бех виграла "бронзу" в індивідуальній гонці в Кубку IBU.