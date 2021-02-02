Все матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге

Ранее Беларусь лишили права провести чемпионат из-за "роста политических волнений".

Латвия стала единственным хозяином Чемпионата мира по хоккею 2021 года. Такое решение принято 2 февраля на заседании совета Международной федерации хоккея, передает пресс-служба.

"Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия", — сказано в сообщении.

Основным стадионом будет "Арена Рига", там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым местом проведения матчей станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6 тысяч человек. Там пройдут матчи группы A и две четвертьфинальные встречи.

Каток в Даугаве будет служить тренировочной ареной. Стадион на данный момент находится в стадии завершения строительства, работы должны быть завершены к концу марта. Все 16 команд разместят в одной гостинице.

Расписание турнира пообещали опубликовать в ближайшее время.

Отметим, Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси. Официальной причиной такого решения Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.

До указанного решения IIHF, от проведения Чемпионата мира в Беларуси начали один за другим отказываться спонсоры мероприятия. Торговая марка "Nivea Men" сообщила, что не будет спонсором "ЧМ по хоккею 2021 года", если тот будет проходить в Беларуси. Кроме того, от варианта проведения чемпионата в Минске отказался чешский автомобильный гигант "Skoda", который долгие годы остается главным спонсором мероприятия.

В августе 2020 года, в разгар протестов в Минске, в IIHF пообещали следить за происходящими событиями в Беларуси, не исключив того, что чемпионат мира будет перенесен.