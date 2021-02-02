Усі матчі чемпіонату світу з хокею 2021 року пройдуть у Ризі

Раніше Білорусь позбавили права провести чемпіонат через "зростання політичних хвилювань".

Латвія стала єдиним господарем Чемпіонату світу з хокею 2021 року. Таке рішення ухвалили ще 2 лютого на засіданні ради Міжнародної федерації хокею, передає прес-служба.

"З огляду на невизначеність щодо обмежень на міжнародні переміщення, Рада МФХЛ порахувала, що організація всього турніру в Ризі дозволить уникнути переїздів між країнами і стане найбільш безпечним і економічним способом проведення заходу", — сказано в повідомленні.

Основним стадіоном буде "Арена Рига", там зіграють команди групи B, а також пройдуть два чвертьфінали, півфінальний і медальний раунди.

Другим місцем проведення матчів стане Олімпійський спортивний центр, який буде переобладнаний на льодовий каток місткістю до 6 тисяч осіб. Там пройдуть матчі групи A і дві чвертьфінальні зустрічі.

Каток у Даугаві буде служити тренувальною ареною. Стадіон наразі в стадії завершення будівництва, роботи повинні бути завершені до кінця березня. Усі 16 команд розмістять в одному готелі.

Розклад турніру пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею на льоду ( "International Ice Hockey Federation", IIHF) офіційно оголосила, що переносить чемпіонат світу з хокею 2021 року зі столиці Білорусі. Офіційною причиною такого рішення Федерація називає "нездатність організувати безпеку команд, глядачів і офіційних осіб", якщо турнір буде проходити в Мінську.

До зазначеного рішення IIHF від проведення Чемпіонату світу в Білорусі почали один за іншим відмовлятися спонсори заходу. Торгова марка "Nivea Men" повідомила, що не буде спонсором "ЧС з хокею 2021 року", якщо той буде проходити в Білорусі. Крім того, від варіанту проведення чемпіонату в Мінську відмовився чеський автомобільний гігант "Skoda", який довгі роки залишається головним спонсором заходу.

У серпні 2020 року, у розпал протестів у Мінську, в IIHF пообіцяли стежити за подіями, що відбуваються в Білорусі, не виключивши того, що чемпіонат світу буде перенесений.