В Чехии спортсмен установил мировой рекорд, проплыв подо льдом 81 метр (видео)

Предыдущий рекорд, установленный в 2017 году, – около 76 метров

Чешский аквалангист Дэвид Венцль установил мировой рекорд, проплыв подо льдом около 81 метра.

Reuters сообщает, что температура воды на момент погружения спортсмена составила 3 градуса, аквалангист был без гидрокостюма и сумел преодолеть эту дистанцию за полторы минуты.

Комментируя заплыв, Венцль сообщил, что чувствовал себя превосходно.

"Всё прошло быстрее, чем я ожидал. Всё было отлично. Я был полон уверенности в том, что проплыву 80 метров. Важность этого момента немного давила на меня и стала единственной сложностью, которая оказалась у меня на пути", – рассказал он.

[ + – ] Рекорд Дэвида Венцля

До этого рекордное значение в данном виде спорта составляло около 76 метров. Его установил Стиг Авалл Северинсен из Дании в 2017 году.

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