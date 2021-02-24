У Чехії спортсмен встановив світовий рекорд, пропливши під льодом 81 метр (відео)

Попередній рекорд, встановлений в 2017 році, — майже 76 метрів.

Чеський аквалангіст Девід Венцль встановив світовий рекорд, пропливши під льодом майже 81 метр.

Reuters повідомляє, що температура води на момент занурення спортсмена склала 3 градуси, аквалангіст був без гідрокостюма й зумів подолати цю дистанцію за півтори хвилини.

Коментуючи заплив, Венцль повідомив, що почувався чудово.

"Усе пройшло швидше, ніж я очікував. Усе було відмінно. Я був сповнений впевненості в тому, що пропливу 80 метрів. Важливість цього моменту трохи тисла на мене і стала єдиною складністю, яка виявилася у мене на шляху", — розповів він.

[ + – ] Рекорд Девіда Венцлов

До цього рекордне значення в цьому виді спорту становило майже 76 метрів. Його встановив Стіг Авалл Северінсен із Данії в 2017 році.

Раніше повідомлялося, що знаменитий нападник "Ювентуса" та збірної Португалії Кріштіану Роналду в матчі 23-го туру чемпіонату Італії з "Кротоні" (3:0) зробив дубль, встановивши нове особисте досягнення. Португалець забивав усім 18 командам, які зараз виступають в Серії А.

А в Івано-Франківську відбулося нагородження української альпіністки Христини Мохнацької, яка встановила рекорд України, підкоривши найвищий вулкан за мінімальний час.

Фокус писав про те, що на легкоатлетичному турнірі у французькому Льєвені встановлений новий світовий рекорд у закритих приміщеннях із бігу на 1 500 метрів серед жінок. 24-річна бігунка з Ефіопії Гудаф Цегай пробігла дистанцію за 3 хвилини і 53.09 секунди.