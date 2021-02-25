Гарвард включил в свои учебные программы курс Кличко

Авторский курс спортсмена будут изучать в Гарвардской бизнес-школе

В учебную программу Гарвардской бизнес-школы войдет авторский курс легендарного украинского боксера Владимира Кличко "Управление вызовами".

Как сообщает ресурс Klitschko Brothers, учебное заведение использует методику кейсов Кличко в своих программах MBA и Executive Education для того, чтобы помочь своим студентам с обсуждением реальных примеров и проблем бизнеса.

По словам профессоров университета Бориса Гройсберга, Майкла Норриса и Карин-Изабель Кнуп, отдельное внимание уделят философии "управления вызовами" и факторам успеха, заключающимся в сосредоточенности, ловкости, координации и выносливости.

"Способность Владимира Кличко приспосабливаться, развиваться и становиться лучше очень важна и востребована больше, чем когда-либо в этом столетии. Мне понравилось работать над этим проектом, и я с нетерпением жду возможности его внедрения", – заявил профессор Гарвардской бизнес-школы Борис Гройсберг.

Напомним, в декабре прошлого года Международное жюри выбрало из 42 претендентов троих новых членов Международного зала боксерской славы. Ими стали Владимир Кличко и американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд.

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко стал лауреатом почетной награды Всемирного боксерского совета (WBC). Мэр Киева получил "Премию мира", вручаемую тем, кто популяризирует и развивает бокс. Награда была присуждена в 2020 году "за то, что он активно пропагандировал бокс в Украине".

Работавший с братьями Кличко катмен Джейкоб Дюран сравнил стили ведения боя Виталия и Владимира, заявив, что у старшего брата были "более крупные яйца".