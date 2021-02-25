Гарвард включив у свої навчальні програми курс Кличка

Авторський курс спортсмена вивчатимуть у Гарвардській бізнес-школі

У навчальну програму Гарвардської бізнес-школи увійде авторський курс легендарного українського боксера Володимира Кличка "Управління викликами".

Як повідомляє ресурс Klitschko Brothers, навчальний заклад використовує методику кейсів Кличко у своїх програмах MBA та Executive Education для того, щоб допомогти своїм студентам з обговоренням реальних прикладів і проблем бізнесу.

За словами професорів університету Бориса Гройсберга, Майкла Норріса і Карін-Ізабель Кнупа, окрему увагу приділять філософії "управління викликами" і факторам успіху, що полягають у зосередженості, спритності, координації і витривалості.

"Здатність Володимира Кличка пристосовуватися, розвиватися і ставати кращим дуже важлива і затребувана більше, ніж будь-коли в цьому столітті. Мені сподобалося працювати над цим проектом, і я з нетерпінням чекаю можливості його впровадження", — заявив професор Гарвардської бізнес-школи Борис Гройсберг .

Нагадаємо: у грудні минулого року Міжнародне журі обрало з 42 претендентів трьох нових членів Міжнародного залу боксерської слави. Ними стали Володимир Кличко й американці Флойд Мейвезер і Андре Ворд.

Легендарний український боксер Віталій Кличко став лауреатом почесної нагороди Всесвітньої боксерської ради (WBC). Мер Києва отримав "Премію миру", яка вручається тим, хто популяризує і розвиває бокс. Нагорода була присуджена у 2020 році "за те, що він активно пропагував бокс в Україні".

Катмен Кличків Джейкоб Дюран порівняв стилі ведення бою Віталія і Володимира, заявивши, що в старшого брата були "більші яйця".