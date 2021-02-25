Донецкий "Шахтер" прошел в 1/8 Лиги Европы победив израильский "Маккаби Т-А"

Результат двух встреч — 3:0 в пользу донецкого клуба. "Горняки" проходят дальше.

В 1/16 Лиге Европы донецкий "Шахтер" выиграл у израильского клуба "Маккаби" со счетом 1:0. Матч проходил в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом стало известно из трансляции матча.

Первый тайм матча прошел без голов. Открыть счет удалось на 67 минуте Жуниору Мораесу, которому удалось реализовать пенальти. По ходу игры донецкий "Шахтер" больше владел мячом, имел большее количество передач за матч.

Для прохождения в 1/8 донецкий клуб удовлетворила бы и ничья. Первый матч в Израиле они выиграли со счетом 2:0.

По количеству ударов по воротам лидировал израильский клуб, но из 14 ударов лишь один был в створ ворот. Донецкий клуб нанес 12 ударов по воротам, из которых 2 было в створ и один результативный.

Своего соперника "Шахтер" узнает 26 февраля в 14:00, когда пройдет жеребьевка.

Напомним, защитник "Шахтера" Николай Матвиенко вошел в символическую команду недели Лиги Европы. Первый матч между "Маккаби" и "Шахтером" завершился со счетом 2:0 в пользу "горняков".