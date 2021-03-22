Следующий бой Ломаченко пройдет в июле, – менеджер

Украинский боксер полностью восстановился после травмы и готов вернуться в ринг.

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас сообщил, что украинец полностью восстановился после травмы в бою с Теофимо Лопесом и собирается провести свой следующий бой в июле.

Об этом передает Sportarena.

По словам Климаса, имя следующего соперника Ломаченко еще неизвестно, однако есть много желающих подраться с украинцем.

"Ведутся переговоры – Ломаченко должен вернуться на ринг в июле. Соперников искать для него не трудно, потому что он – Василий Ломаченко, все хотели бы с ним боксировать. С этим проблем не будет. У него есть большое желание, он хочет вернуться, а там уже как пойдет. Он восстановился на 100% и готов", – сказал Климас.

Отметим, украинцу уже предложил провести бой американский непобедимый чемпион WBC Девин Хэйни. Идею этого боя поддержал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум. Василий тоже ответил, что не против встретиться в ринге с американцем.

Напомним, Василий Ломаченко в объединительном бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе на арене MGM Grand в американском Лас-Вегасе проиграл Теофимо Лопесу. Позже стало известно, что перед боем украинец получил травму плеча. 19 октября он был прооперирован в Лос-Анжелесе.