Наступний бій Ломаченка пройде в липні, — менеджер

Український боксер повністю відновився після травми і готовий повернутися на ринг.

Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас повідомив, що українець повністю відновився після травми в бою з Теофімо Лопесом і збирається провести свій наступний бій у липні.

Про це передає Sportarena.

За словами Клімаса, ім'я наступного суперника Ломаченко ще невідоме, проте є багато охочих побитися з українцем.

"Ведуться переговори — Ломаченко повинен повернутися на ринг у липні. Суперників шукати для нього не важко, тому що він — Василь Ломаченко, всі хотіли б з ним боксувати. З цим проблем не буде. У нього є велике бажання, він хоче повернутися, а там вже як піде. Він відновився на 100% і готовий", — сказав Клімас.

Зазначимо, українцеві вже запропонував провести бій американський непереможний чемпіон WBC Девін Хейні. Ідею цього бою підтримав голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум. Василь теж відповів, що не проти зустрітися в рингу з американцем.

Нагадаємо, Василь Ломаченко в об'єднувальному бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі на арені MGM Grand в американському Лас-Вегасі програв Теофімо Лопесу. Пізніше стало відомо, що перед боєм українець отримав травму плеча. 19 жовтня його прооперували у Лос-Анжелесі.