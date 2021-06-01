Официально: "Барселона" подписала защитника "Манчестер Сити", сумма отступных – 400 млн евро

Воспитанник "Барселоны" Эрик Гарсия вернулся в каталонский клуб, 20-летний испанский защитник подписал контракт сроком до 2026 года.

"Барселона" объявила об очередном трансфере в текущее межсезонье.

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Каталонский клуб объявил о подписании защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии. 20-летний испанский защитник подписал контракт сроком до 2026 года.

В соглашении прописаны отступные за Гарсию – 400 миллионов евро.

Отметим, что Эрик Гарсия является воспитанником "Барселоны" и вернулся в родной клуб. В 2018-м году он перешел в "Манчестер Сити", который тренирует его соотечественник Пеп Гвардиола, после нынешнего сезона Гарсия стал свободным агентом.

За два сезона в Англии Эрик Гарсия провел всего лишь 19 матчей и получил одну желтую карточку.

Ранее "Барселона" объявила о переходе Агуэро, отступные – 100 млн евро.

Отметим, что ранее "Барселона" предложила своему лидеру Лионелю Месси контракт на 10 лет.

Президент клуба Жоан Лапорта и его окружение уверены, что Месси решит остаться в "Барселоне". Финансовые детали нового контракта 33-летнего футболиста с "Барселоной" пока неизвестны.

"Барселону" ожидает финансовый аудит, который позволит понять, какую зарплату клуб может предложить Месси по новому соглашению, сам аргентинец готов пойти на существенное понижение зарплаты.

Ожидается, что переход в "Барселону" Серхио Агуэро может склонить Месси к желанию остаться в каталонском клубе, но аргентинский нападающий ждет, кто возглавит "Барселону" в следующем сезоне.

1 марта 2021 года полиция задержала бывшего президента испанского футбольного клуба "Барселона" 58-летнего Жозепа Марию Бартомеу, за заказ пиар-кампании против Месси. По данным СМИ, операция полиции связана с наймом "Барселоной" компании, которая должна была провести в соцсетях кампанию по дискредитации Лионеля Месси и других лиц, выступавших против Бартомеу.

Напомним, ранее УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.