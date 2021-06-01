Офіційно: "Барселона" підписала захисника "Манчестер Сіті", сума відступних — 400 млн євро

Вихованець "Барселони" Ерік Гарсія повернувся в каталонський клуб, 20-річний іспанський захисник підписав контракт терміном до 2026 року.

"Барселона" оголосила про черговий трансфер у поточне міжсезоння.

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Каталонський клуб оголосив про підписання захисника "Манчестер Сіті" Еріка Гарсії. 20-річний іспанський захисник підписав контракт терміном до 2026 року.

В угоді прописані відступні за Гарсію — 400 мільйонів євро.

Зазначимо, що Ерік Гарсія є вихованцем "Барселони" і повернувся в рідний клуб. У 2018-му році він перейшов у "Манчестер Сіті", який тренує його співвітчизник Пеп Гвардіола, після нинішнього сезону Гарсія став вільним агентом.

За два сезони в Англії Ерік Гарсія провів всього лише 19 матчів та отримав одну жовту картку.

Раніше "Барселона" оголосила про перехід Агуеро, відступні — 100 млн євро.

Зазначимо, що раніше "Барселона" запропонувала своєму лідерові Ліонелю Мессі контракт на 10 років.

Президент клубу Жоан Лапорта та його оточення впевнені, що Мессі вирішить залишитися в "Барселоні". Фінансові деталі нового контракту 33-річного футболіста з "Барселоною" поки невідомі.

"Барселону" чекає фінансовий аудит, який дозволить зрозуміти, яку зарплату клуб може запропонувати Мессі за новою угодою, власне аргентинець готовий піти на істотне зниження зарплати.

Очікується, що перехід у "Барселону" Серхіо Агуеро може схилити Мессі до бажання залишитися в каталонському клубі, але аргентинський нападник чекає, хто очолить "Барселону" в наступному сезоні.

1 березня 2021 року поліція затримала колишнього президента іспанського футбольного клубу "Барселона" 58-річного Хосепа Марію Бартомеу, за замовлення піар-кампанії проти Мессі. За даними ЗМІ, операція поліції пов'язана з наймом "Барселоною" компанії, яка повинна була провести в соцмережах кампанію х дискредитації Ліонеля Мессі та інших осіб, які виступали проти Бартомеу.

Нагадаємо, раніше УЄФА завела справи проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентуса" через Суперлігу.