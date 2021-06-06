Экс-звезда "Шахтера" женился на эффектной модели (фото)

Бывший полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста показал свою новую жену. Для 31-летнего футболиста это уже второй брак

Экс-полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста женился на модели Наталии Феликс.

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"Как много близости между нами. Жизнь подарила мне тебя, Наталия", — написал в Instagram.

Это уже второй брак бразильского футболиста: ранее Дуглас Коста был женат на Луизе Рамос, которая родила футболисту дочь.

Напомним, Дуглас Коста выступал за "Шахтер" с 2010 по 2015 годы, забив 38 голов в 203 матчах. Позже он играл за "Баварию" и "Ювентус", а сейчас на правах аренды защищает цвета бразильского "Гремио".

Феликс — известная бразильская модель. Дуглас Коста познакомился с ней после развода со своей первой женой Луизой Рамос. Любопытно, что до Дугласа Косты Наталии приписывали роман с форвардом "ПСЖ" Неймаром. Впервые о романе модели с Дугласом Костой начали писать в сентябре 2019 года.

Напомним, в апреле текущего года стало известно о помоловке звезды украинского тенниса Элины Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса. Поклонники Свитолины в соцсетях, в основном, обрадовались этому известию и написали много поздравительных комментариев. Однако, некоторые из них были удивлены, так как пара еще недавно заявляла о временном расставании.

Также этим летом планируется свадьба тележурналистки Дарьи Савиной и защитника "Шахтера" Валерия Бондаря. Савина станет телеведущей программы "Великий Футбол" на телеканале "Футбол 1", которая в период Евро-2020 будет выходить в ежедневном формате. О том, кто такая Дарья Савина — читайте в материале "Фокуса".

Ранее сообщалось о том, что бывший партнер Дугласа Косты по "Шахтеру" — Виллиан может вернуться в лондонский "Челси". Бразилец считает для себя этот вариант приоритетным, однако имеет на руках еще и предложения американского "Интера" из Майами, владельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм, и ряда других европейских клубов.