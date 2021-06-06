Екс-зірка "Шахтаря" одружився із ефектною моделлю (фото)

Колишній півзахисник "Шахтаря" Дуглас Коста показав свою нову дружину. Для 31-річного футболіста це вже другий шлюб

Екс-півзахисник "Шахтаря" Дуглас Коста одружився із моделлю Наталії Фелікс.

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"Як багато близькості між нами. Життя подарувало мені тебе, Наталія", — написав він у Instagram.

Це вже другий шлюб бразильського футболіста: раніше Дуглас Коста був одружений на Луїзі Рамос, яка народила футболістові доньку.

Нагадаємо, Дуглас Коста виступав за "Шахтар" з 2010 по 2015 роки, забивши 38 голів в 203 матчах. Пізніше він грав за "Баварію" і "Ювентус", а зараз на правах оренди захищає кольори бразильського "Греміо".

Фелікс — відома бразильська модель. Дуглас Коста познайомився з нею після розлучення зі своєю першою дружиною Луїзою Рамос. Цікаво, що до Дугласа Кости Наталії приписували роман з форвардом "ПСЖ" Неймар. Вперше про роман моделі з Дугласом Костою почали писати у вересні 2019 року.

Нагадаємо, в квітні поточного року стало відомо про заручини зірки українського тенісу Еліни Світоліної і французького тенісиста Гаеля Монфіса. Шанувальники Світоліної в соцмережах, в основному, зраділи цій звістці і написали багато вітальних коментарів. Однак, деякі з них були здивовані, тому що пара ще недавно заявляла про тимчасове розставання.

Також цього літа планується весілля тележурналістки Дарʼї Савіної та захисника "Шахтаря" Валерія Бондаря. Савіна стане телеведучою програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1", яка в період Євро-2020 буде виходити в щоденному форматі. Про те, хто така Дарʼя Савіна — читайте в матеріалі "Фокуса".

Раніше повідомлялося про те, що колишній партнер Дугласа Кости по "Шахтарю" — Вілліан може повернутися в лондонський "Челсі". Бразилець вважає для себе цей варіант пріоритетним, проте має на руках ще й пропозиції американського "Інтера" з Майамі, власником якого є легендарний Девід Бекхем, і ряду інших європейських клубів.