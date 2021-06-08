"Подходим к своему пику": Караваев – о победе над Кипром и подготовке к Евро-2020

Защитник сборной Украины считает, что его команда практически полностью готова к старту на чемпионате Европы.

Защитник сборной Украины Александр Караваев подвел итоги товарищеского матча со сборной Кипра (4:0).

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"После первого матча, с Бахрейном, Андрей Шевченко настойчиво требовал от нас результата и качества игры. Когда мы побеждаем, то получаем эмоциональный всплеск и уверенность. На таком подъеме хорошо подходить к началу Евро и первого официального поединка. Я думаю, что это придаст нам позитива. С хорошим настроением готовиться к Нидерландам.

Атмосфера на стадионе замечательная. Мы на скамейке запасных с ребятами говорили, что наконец понемногу возвращаются болельщики. Вспоминаются те матчи, когда все люди приходят и поддерживают нас. Возвращаешься, смотришь, какой у них позитивный настрой, сколько эмоций они отдают. Когда ты выходишь на поле, тебе это передается, и ты хочешь показать свой максимум, чтобы порадовать болельщиков. Когда ты после игры им аплодируешь, то тебе отвечают взаимностью. Это то, ради чего стоит играть и добиваться положительного результата, когда на трибунах твои родные и близкие, а также болельщики.

Я думаю, мы подходим к своему максимуму, процентов 85-90. За следующую неделю должны войти в режим после нагрузок. Один-два дня отдохнем, а потом пойдут тренировки непосредственно перед официальной игрой. На максимуме подойдем к первой встрече", – приводит слова Караваева УАФ.

Напомним, Сборная Украины в товарищеском матче разгромила команду Кипра в последнем матче перед чемпионатом Европы. Два гола в этом матче на свой счет записал полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.

До этого сборная Украины победила команду Северной Ирландии в контрольном матче, решающий гол в активе Александра Зубкова.

Ранее стало известно, что в Киеве покажут первый матч сборной Украины на Евро-2020 на большом экране.