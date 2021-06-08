"Підходимо до свого піку": Караваєв — про перемогу над Кіпром і підготовку до Євро-2020

Захисник збірної України вважає, що його команда практично повністю готова до старту на чемпіонаті Європи.

Захисник збірної України Олександр Караваєв підвів підсумки товариського матчу зі збірною Кіпру (4:0).

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"Після першого матчу, з Бахрейном, Андрій Шевченко наполегливо вимагав від нас результату і якості гри. Коли ми перемагаємо, то отримуємо емоційний сплеск і впевненість. На такому підйомі добре підходити до початку Євро і першого офіційного поєдинку. Я думаю, що це додасть нам позитиву. З хорошим настроєм готуватися до Нідерландів.

Атмосфера на стадіоні чудова. Ми на лавці запасних з хлопцями говорили, що нарешті потроху повертаються вболівальники. Пригадуються ті матчі, коли всі люди приходять і підтримують нас. Повертаєшся, дивишся, який у них позитивний настрій, скільки емоцій вони віддають. Коли ти виходиш на поле, тобі це передається, і ти хочеш показати свій максимум, щоб порадувати уболівальників. Коли ти після гри їм аплодуєш, то тобі відповідають взаємністю. Це те, заради чого варто грати і добиватися позитивного результату, коли на трибунах твої рідні і близькі, а також вболівальники.

Я думаю, ми підходимо до свого максимуму, відсотків 85-90. За наступний тиждень повинні увійти в режим після навантажень. Один-два дні відпочинемо, а потім підуть тренування безпосередньо перед офіційною грою. На максимумі підійдемо до першої зустрічі", — наводить слова Караваєва УАФ.

Нагадаємо, Збірна України у товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи у цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, вирішальний гол в активі Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.