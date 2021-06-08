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"Підходимо до свого піку": Караваєв — про перемогу над Кіпром і підготовку до Євро-2020

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Олександр Караваєв, збірна України
Фото: Пресс-служба УАФ | Караваєв — про старт на Євро

Захисник збірної України вважає, що його команда практично повністю готова до старту на чемпіонаті Європи.

Захисник збірної України Олександр Караваєв підвів підсумки товариського матчу зі збірною Кіпру (4:0).

"Після першого матчу, з Бахрейном, Андрій Шевченко наполегливо вимагав від нас результату і якості гри. Коли ми перемагаємо, то отримуємо емоційний сплеск і впевненість. На такому підйомі добре підходити до початку Євро і першого офіційного поєдинку. Я думаю, що це додасть нам позитиву. З хорошим настроєм готуватися до Нідерландів.

Атмосфера на стадіоні чудова. Ми на лавці запасних з хлопцями говорили, що нарешті потроху повертаються вболівальники. Пригадуються ті матчі, коли всі люди приходять і підтримують нас. Повертаєшся, дивишся, який у них позитивний настрій, скільки емоцій вони віддають. Коли ти виходиш на поле, тобі це передається, і ти хочеш показати свій максимум, щоб порадувати уболівальників. Коли ти після гри їм аплодуєш, то тобі відповідають взаємністю. Це те, заради чого варто грати і добиватися позитивного результату, коли на трибунах твої рідні і близькі, а також вболівальники.

Я думаю, ми підходимо до свого максимуму, відсотків 85-90. За наступний тиждень повинні увійти в режим після навантажень. Один-два дні відпочинемо, а потім підуть тренування безпосередньо перед офіційною грою. На максимумі підійдемо до першої зустрічі", — наводить слова Караваєва УАФ.

Нагадаємо, Збірна України у товариському матчі розгромила команду Кіпру в останньому матчі перед чемпіонатом Європи. Два голи у цьому матчі на свій рахунок записав півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

До цього збірна України перемогла команду Північної Ірландії в контрольному матчі, вирішальний гол в активі Олександра Зубкова.

Раніше стало відомо, що в Києві покажуть перший матч збірної України на Євро-2020 на великому екрані.