Сборная Испании вызвала молодежный состав из-за двух случаев коронавируса в команде перед Евро-2020

Тренер сборной Испании на всякий случай вызвал новый состав перед чемпионатом Европы.

Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрике принял решение вызвать 11 игроков молодежной сборной Испании для подготовки к Евро-2020.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Причиной стало два случая заболевания коронавирусом в составе сборной – заболели полузащитник Серхио Бускетс и защитник команды Диего Лльоренте.

Учитывая, что второй случай коронавируса был выявлен уже во время тренировок основной команды, то оставшаяся часть состава была переведена на индивидуальный режим тренировок. Для полноценной подготовки к турниру пришлось прибегнуть к вызову нового состава.

Отметим, что молодежная сборная Испании недавно провела товарищеский матч со сборной Литвы.

Луис Энрике вызвал голкипера Альваро Фернандеса ("Малага"), защитников Оскара Мингесу ("Барселона"), Хуана Миранду ("Бетис") и Марка Кукурелью ("Хетафе"), полузащитников Брайана Хиля ("Севилья"), Браима Диаса ("Милан"), Ереми Пину ("Вильярреал"), Гонсало Вильяря ("Рома") и Мартина Субименди ("Реал Сосьедад"), а также нападающих Посо ("Райо Вальекано") и Хави Пуадо ("Эспаньол").

Ранее к составу испанцев присоединились Родриго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браис Мендес, Рауль Альбиоль и Кепа Аррисабалага.

Любопытно что, за два дня до старта Евро-2020 к сборной Испании присоединилось 17 новых футболистов.

Первый матч сборной Испании на Евро-2020 состоится 14 июня. Если до этого времени Бускетс не сдаст отрицательный тест, он может быть заменен в составе сборной. Действующие правила УЕФА разрешают до первого матча неограниченное число замен по медицинским показаниям.

В заявку сборной Испании сейчас включены 24 игрока, хотя правила разрешают 26.

Напомним, Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы.