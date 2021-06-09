Збірна Іспанії викликала молодіжний склад через два випадки коронавірусу в команді перед Євро-2020

Тренер збірної Іспанії про всяк випадок викликав новий склад перед чемпіонатом Європи.

Тренерський штаб збірної Іспанії на чолі з Луїсом Енріке ухвалив рішення викликати 11 гравців молодіжної збірної Іспанії для підготовки до Євро-2020.

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Причиною стали два випадки захворювання коронавірусом у складі збірної — захворіли півзахисник Серхіо Бускетс і захисник команди Дієго Льоренте.

З огляду на те, що другий випадок коронавірусу був виявлений вже під час тренувань основної команди, то решта складу була переведена на індивідуальний режим тренувань. Для повноцінної підготовки до турніру довелося вдатися до виклику нового складу.

Зазначимо, що молодіжна збірна Іспанії нещодавно провела товариський матч зі збірною Литви.

Луїс Енріке викликав голкіпера Альваро Фернандеса ("Малага"), захисників Оскара Мінгесу ("Барселона"), Хуана Міранду ("Бетіс") і Марка Кукурелью ("Хетафе"), півзахисників Браяна Хіля ("Севілья"), Брахім Діаса ("Мілан"), Еремі Піну ("Вільярреал"), Гонсало Вільяра ("Рома") і Мартіна Субіменді ("Реал Сосьєдад"), а також нападників Посо ("Райо Вальєкано") і Хаві Пуадо ("Еспаньйола").

Раніше до складу іспанців приєдналися Родріго Морено, Пабло Форнальс, Карлос Солер, Браїс Мендес, Рауль Альбіоль і Кепа Аррісабалага.

Цікаво що, за два дні до старту Євро-2020 до збірної Іспанії приєдналися 17 нових футболістів.

Перший матч збірної Іспанії на Євро-2020 відбудеться 14 червня. Якщо до цього часу Бускетс не здасть негативний тест, він може бути замінений в складі збірної. Чинні правила УЄФА дозволяють до першого матчу необмежену кількість замін за медичними показниками.

У заявці збірної Іспанії зараз є 24 гравці, хоча правила дозволяють 26.

Нагадаємо, Євро-2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року в 11 містах Європи.