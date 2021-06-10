У Зеленского отреагировали на скандальное решение УЕФА по новой форме сборной Украины (видео)

Если бы РФ давила на УЕФА, как рассказывают "слуги народа", то речь шла бы за контуры карты Украины с Крымом.

Руководство "Слуги народа" отреагировали на решение УЕФА изменить форму национальной сборной Украины по футболу на Евро-2020 и убрать лозунг "Героям слава".

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Об этом руководство политсилы заявило во время сегодняшней пресс-конференции, передает PavlovskyNews.

Глава политическсой партии "Слуга народа" Александр Корниенко засомневался, что Российская Федерация оказывала давление на функционеров УЕФА.

Для народного депутата главное, что "УЕФА не отрицает карту Украины с Крымом".

"Для меня в этой новости самое важное то, что карту Украины УЕФА не отрицает. Он (УЕФА — ред.) сказал, что эта карта Украины в ее границах, как она есть во всем мире. Это очень хороший ответ всем, кто ищет какую-то зраду, что Россия купила УЕФА. Если бы Россия купила УЕФА, то разговор был бы о Крыме. Это точно для России важнее, чем "Слава Україні — Героям слава"", — подчеркнул глава "Слуга народа" и добавил, что концентрация патриотических лозунгов "Героям слава" на Евро-2020 будет высокой со стороны болельщиков.

На вопрос журналиста, должно ли государство оспаривать решение УЕФА, Александр Корниенко заявил следующее: "Не уверен, что государство может оспаривать решение футбольной ассоциации, и это должна делать украинская ассоциация (УАФ — ред.).

Глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал болельщиков устроить флешмоб, приходя на стадион с футболками, где есть слоган "Героям слава", чтобы сделать побольше шрифт.

[ + – ] Руководство "Слуги народа" о решении УЕФА

Ранее Фокус рассказывал, что 6 июня УАФ официально представила новую форму сборной Украины 2021 по футболу на Евро-2020, на которую нанесли карту страны с Крымом и Донбассом, на которую сразу пожаловались представители России.

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом вместе с патриотическими лозунгами "Слава Україні — Героям слава".

10 июня росСМИ сообщили, что УЕФА потребовал от Украины изменить новую форму национальной сборной на Евро-2020. Позже Фокус сообщил, что в УЕФА назвали причины, почему Украина должна исправить новую форму сборной на Евро-2020 и убрать лозунг "Героям слава". Европейские функционеры подчеркнули, что лозунги "Слава Україні — Героям слава" имеет политический, исторический и милитаристский подтекст.