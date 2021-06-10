У Зеленського відреагували на скандальне рішення УЄФА щодо нової форми збірної України (відео)

Якби РФ тиснула на УЄФА, як розповідають "слуги народу", то мова йшла б за контури карти України з Кримом.

Керівництво "Слуги народу" відреагувало на рішення УЄФА змінити форму національної збірної України з футболу на Євро-2020 і прибрати гасло "Героям слава".

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Про це керівництво політсили заявило під час сьогоднішньої пресконференції, передає PavlovskyNews.

Голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко засумнівався, що Російська Федерація чинила тиск на функціонерів УЄФА.

Для народного депутата головне, що "УЄФА не заперечує карту України з Кримом".

"Для мене в цій новині найважливіше те, що карту України УЄФА не заперечує. Він (УЄФА — ред.) сказав, що ця карта України в її кордонах, як вона є в усьому світі. Це дуже хороша відповідь усім, хто шукає якусь зраду, що Росія купила УЄФА. Якби Росія купила УЄФА, то розмова була б про Крим. Це точно для Росії важливіше, ніж "слава Україні — Героям слава"", — підкреслив голова "Слуга народу" і додав, що концентрація патріотичних гасел "Героям слава" на Євро-2020 буде високою з боку уболівальників.

На запитання журналіста, чи повинна держава оскаржувати рішення УЄФА, Олександр Корнієнко заявив таке: "Не впевнений, що держава може оскаржувати рішення футбольної асоціації, і це повинна робити українська асоціація (УАФ — ред.).

Глава президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав уболівальників влаштувати флешмоб, приходячи на стадіон з футболками, де є слоган "Героям слава", щоб зробити побільше шрифт.

[ + – ] Керівництво "Слуги народу" про рішення УЄФА

Раніше Фокус розповідав, що 6 червня УАФ офіційно представила нову форму збірної України 2021 з футболу на Євро-2020, на яку нанесли карту країни з Кримом і Донбасом, на яку відразу поскаржилися представники Росії.

7 червня УЄФА затвердив нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта України з окупованими Росією Кримом і Донбасом разом з патріотичними гаслами "Слава Україні — Героям слава".

10 червня РосЗМІ повідомили, що УЄФА зажадав від України змінити нову форму національної збірної на Євро-2020. Пізніше Фокус повідомив, що в УЄФА назвали причини, чому Україна повинна виправити нову форму збірної на Євро-2020 і прибрати гасло "Героям слава". Європейські функціонери підкреслили, що гасло "Слава Україні — Героям слава" має політичний, історичний та мілітаристський підтекст.