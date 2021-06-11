Украинка Рыжикова выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги, Бех-Романчук – бронзу (видео)

Украинские спортсмены продолжают выигрывать медали на этапах Бриллиантовой лиги.

Вчера, 10 июня, во Флоренции прошел очередной этап Бриллиантовой лиги IAAF.

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На соревнованиях выступали три украинца и они завершили этап с очередными медалями.

Украинка Анна Рыжикова выиграла серебро в беге с барьерами на 400 метров, победила голландка Фемке Бол — 53.44.

Марина Бех-Романчук выиграла бронзу в прыжках в длину, первое место заняла Ивана Шпанович (Сербия).

Украинец Андрей Проценко не сумел попасть в медали, заняв 4-е место в прыжках в высоту. Победил на этапе Илья Иванюк (Россия) — 2.33.

Ранее украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выигрывал бронзу на втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Проценко занял третье место с результатом 2.27 метра.

Бриллиантовая лига

Флоренция, Италия

Бег на 400 м с барьерами

Женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44 с

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19 с

3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79 с

Прыжки в длину

Женщины

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74 м (6,56 м – результат дополнительной попытки)

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82 м (6,33 м)

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м (х)

Прыжки в высоту

Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м

2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33 м

3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33 м

4. Андрей Проценко (Украина) – 2,30 м

Ранее Бех-Романчук порадовала поклонников новыми фото в купальнике.

Напомним, что в феврале Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала"серебро" на первом старте сезона. В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо. Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.

Марина Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).