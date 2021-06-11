Украинка Рыжикова выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги, Бех-Романчук – бронзу (видео)
Украинские спортсмены продолжают выигрывать медали на этапах Бриллиантовой лиги.
Вчера, 10 июня, во Флоренции прошел очередной этап Бриллиантовой лиги IAAF.
На соревнованиях выступали три украинца и они завершили этап с очередными медалями.
Украинка Анна Рыжикова выиграла серебро в беге с барьерами на 400 метров, победила голландка Фемке Бол — 53.44.
Марина Бех-Романчук выиграла бронзу в прыжках в длину, первое место заняла Ивана Шпанович (Сербия).
Украинец Андрей Проценко не сумел попасть в медали, заняв 4-е место в прыжках в высоту. Победил на этапе Илья Иванюк (Россия) — 2.33.
Ранее украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выигрывал бронзу на втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Проценко занял третье место с результатом 2.27 метра.
Бриллиантовая лига
Флоренция, Италия
Бег на 400 м с барьерами
Женщины
1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44 с
2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19 с
3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79 с
Прыжки в длину
Женщины
1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74 м (6,56 м – результат дополнительной попытки)
2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82 м (6,33 м)
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м (х)
Прыжки в высоту
Мужчины
1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м
2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33 м
3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33 м
4. Андрей Проценко (Украина) – 2,30 м
Ранее Бех-Романчук порадовала поклонников новыми фото в купальнике.
Напомним, что в феврале Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала"серебро" на первом старте сезона. В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо. Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.
Марина Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).