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Украинка Рыжикова выиграла серебро на этапе Бриллиантовой лиги, Бех-Романчук – бронзу (видео)

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Анна Рыжикова, Марина Бех-Романчук
Фото: Бриллиантовая лига IAAF | Рыжикова и Бех-Романчук выиграли медали на этапе Бриллиантовой Лиги

Украинские спортсмены продолжают выигрывать медали на этапах Бриллиантовой лиги.

Вчера, 10 июня, во Флоренции прошел очередной этап Бриллиантовой лиги IAAF.

На соревнованиях выступали три украинца и они завершили этап с очередными медалями.

Украинка Анна Рыжикова выиграла серебро в беге с барьерами на 400 метров, победила голландка Фемке Бол — 53.44.

Марина Бех-Романчук выиграла бронзу в прыжках в длину, первое место заняла Ивана Шпанович (Сербия).

Украинец Андрей Проценко не сумел попасть в медали, заняв 4-е место в прыжках в высоту. Победил на этапе Илья Иванюк (Россия) — 2.33.

Ранее украинский прыгун в высоту Андрей Проценко выигрывал бронзу на втором этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар). Проценко занял третье место с результатом 2.27 метра.

Бриллиантовая лига

Флоренция, Италия

Бег на 400 м с барьерами

Женщины

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 53,44 с

2. Анна Рыжикова (Украина) – 54,19 с

3. Джессика Тернер (Великобритания) – 54,79 с

 

Прыжки в длину

Женщины

1. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,74 м (6,56 м – результат дополнительной попытки) 

2. Малайка Михамбо (Германия) – 6,82 м (6,33 м)

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м (х)

Прыжки в высоту 

Мужчины

1. Илья Иванюк (Россия) – 2,33 м

2. Брендон Старк (Австралия) – 2,33 м

3. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,33 м 

4. Андрей Проценко (Украина) – 2,30 м 

Ранее Бех-Романчук порадовала поклонников новыми фото в купальнике.

Напомним, что в феврале Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала"серебро" на первом старте сезона. В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо. Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.

Марина Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).