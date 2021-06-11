Українка Рижикова виграла срібло на етапі Діамантової ліги, Бех-Романчук — бронзу (відео)

Українські спортсмени продовжують вигравати медалі на етапах Діамантової ліги.

Вчора, 10 червня, у Флоренції пройшов черговий етап Діамантової ліги IAAF.

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На змаганнях виступали три українці й вони завершили етап із черговими медалями.

Українка Анна Рижикова виграла срібло в бігу з бар'єрами на 400 метрів, перемогла голландка Фемке Бол — 53.44.

Марина Бех-Романчук виграла бронзу в стрибках у довжину, перше місце посіла Івана Шпановіч (Сербія).

Українець Андрій Проценко не зумів влучити в медалі, посівши 4-е місце в стрибках у висоту. Переміг на етапі Ілля Іванюк (Росія) — 2.33.

Раніше український стрибун у висоту Андрій Проценко вигравав бронзу на другому етапі Діамантової ліги в Досі (Катар). Проценко посів третє місце з результатом 2.27 метри.

Діамантова ліга

Флоренція, Італія

Біг на 400 м із бар'єрами

жінки

1. Фемке Бол (Нідерланди) — 53,44 с.

2. Анна Рижикова (Україна) — 54,19 с.

3. Джессіка Тернер (Великобританія) — 54,79 с.

Стрибки в довжину

жінки

1. Івана Шпановіч (Сербія) — 6,74 м (6,56 м — результат додаткової спроби).

2. Маланка Міхамбо (Німеччина) — 6,82 м (6,33 м).

3. Марина Бех-Романчук (Україна) — 6,79 м (х).

Стрибки у висоту

чоловіки

1. Ілля Іванюк (Росія) — 2,33 м.

2. Брендон Старк (Австралія) — 2,33 м.

3. Джанмарко Тамбері (Італія) — 2,33 м.

4. Андрій Проценко (Україна) — 2,30 м.

Раніше Бех-Романчук порадувала шанувальників новими фото в купальнику.

Нагадаємо, що в лютому Українська легкоатлетка Бех-Романчук завоювала "срібло" на першому старті сезону. У кращій спробі на секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6,64 м, поступившись першістю німкені Маланці Міхамбо. Для українки цей турнір став першим у нинішньому зимовому сезоні.

Марина Бех-Романчук — срібна призерка чемпіонату Європи 2018 року та чемпіонату світу 2019 року. Чемпіонка Універсіади 2019. Чотириразова чемпіонка України (2015-2018). Чотириразова чемпіонка України в приміщенні (2015-го, 2017, 2018, 2019).