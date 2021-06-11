"Героям слава" на футболках оставят, но переместят: Павелко отчитался о переговорах с УЕФА

Глава Украинской ассоциации футбола рассказал, чего Украине удалось добиться на переговорах в Риме.

Сборная Украины по футболу на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, однако к ней будет добавлен еще один элемент, а лозунг "Героям Слава!" разместят по карте Украины в центре очертаний ее границ.

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Об этом в пятницу, 11 июня в соцсети Facebook сообщил председатель УАФ Андрей Павелко.

"Переговоры с УЕФА завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик. На период проведения матчей турнира с ранее утвержденным дизайна формы, на внутренней стороне футболок будет добавлен еще один элемент – утвержденная УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубом и надписью "Слава Украине", – пишет спортивный функционер.

По словам Павелко, лозунг "Героям Слава!" разместят по карте в центре очертаний границ Украины.

Также он сообщил, что на уже изготовленной форме сборной Украины лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава!" сохраняются. Кроме того, продавать такие футболки не запретили.

Кроме того, УЕФА согласился принять к сведению последнее решение Исполкома УАФ по утверждению официальных футбольных символов Украины и попросила время на дополнительное изучение этого вопроса после того, как Евро-2020 завершится.

[ + – ] Сообщение Андрея Павелко

Ранее пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Глывинский сообщил, что в спортивную форму футболистов изменения вносить не будут и команда собирается играть в имеющихся комплектах на чемпионате Европы.

10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине – Героям слава".

В этот же день, но ранее, УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в России подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".