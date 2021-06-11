"Героям слава" на футболках залишать, але перемістять: Павелко відзвітував про переговори з УЄФА

Голова Української асоціації футболу розповів, чого Україні вдалося домогтися на переговорах у Римі.

Збірна України з футболу на Євро-2020 буде грати в раніше поданій формі, проте до неї буде додано ще один елемент, а гасло "Героям Слава!" розмістять на карті України в центрі обрисів її кордонів.

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Про це в п'ятницю, 11 червня в соцмережі Facebook повідомив голова УАФ Андрій Павелко.

"Переговори з УЄФА завершилися. Вони були дуже складними, кілька разів буквально заходили в глухий кут. На період проведення матчів турніру з раніше затвердженим дизайном форми, на внутрішній стороні футболок буде додано ще один елемент — затверджена УАФ велика емблема національних збірних з картою України, тризубом і написом "Слава Україні", — пише спортивний функціонер.

За словами Павелка, гасло "Героям Слава!" розмістять на карті в центрі обрисів кордонів України.

Також він повідомив, що на вже виготовленій формі збірної України гасла "Слава Україні" і "Героям Слава!" зберігаються. Крім того, продавати такі футболки не заборонили.

Крім того, УЄФА погодився прийняти до відома останнє рішення Виконкому УАФ за твердженням офіційних футбольних символів України та попросив час на додаткове вивчення цього питання після того, як Євро-2020 завершиться.

[ + – ] Повідомлення Андрія Павелка

Раніше пресаташе збірної України з футболу Олександр Гливинський повідомив, що в спортивну форму футболістів зміни вноситимуть і команда збирається грати в наявних комплектах на чемпіонаті Європи.

10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава".

У цей же день, але раніше, УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".

9 червня в Росії подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".