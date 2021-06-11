"Форма одобрена, будем в ней играть". Пресс-атташе УАФ – о лозунгах на новой форме

Сборная Украины не намерена вносить поправки в форму перед стартом на чемпионате Европы.

Пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский сообщил, что в форму не будет внесено изменений и команда собирается играть в имеющихся комплектах на чемпионате Европы.

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Журналисты задали вопрос футболистам, будет ли сборная Украины убирать слоган "Героям слава!" с футболок, на что отреагировал пресс-атташе национальной сборной.

"Это не вопрос к футболистам. Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас находится в Риме, где ведет переговоры с представителями союза.

Это все, что мы можем сказать на данный момент. Не задавайте больше вопросов по этому поводу, пожалуйста.

И да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена", – приводит слова Глывинского УАФ.

Отметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".

Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.

10 июня росСМИ сообщили, что УЕФА потребовал от Украины изменить новую форму национальной сборной на Евро-2020. Позже Фокус сообщил, что в УЕФА назвали причины, почему Украина должна исправить новую форму сборной на Евро-2020 и убрать лозунг "Героям слава". Европейские функционеры подчеркнули, что лозунги "Слава Україні — Героям слава" имеет политический, исторический и милитаристский подтекст.