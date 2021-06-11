"Форма схвалена, будемо в ній грати". Пресаташе УАФ — про гасла на новій формі

Збірна України не має наміру вносити поправки в форму перед стартом на чемпіонаті Європи.

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський повідомив, що в форму не будуть внесені зміни і команда збирається грати в наявних комплектах на чемпіонаті Європи.

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Журналісти поставили запитання футболістам, чи буде збірна України прибирати слоган "Героям слава!" з футболок, на що відреагував пресаташе національної збірної.

"Це не питання до футболістів. Усі деталі форми схвалені в УЄФА. Президент УАФ зараз знаходиться в Римі, де веде переговори з представниками союзу.

Це все, що ми можемо сказати зараз. Не ставте більше питань з цього приводу, будь ласка.

І так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма схвалена", — наводить слова Гливинський УАФ.

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше цього ж дня УЄФА зобов'язала збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з коміру футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованими Кримом і слоганом "Героям слава".

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На спорядження, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.

10 червня РосЗМІ повідомили, що УЄФА вимагає від України змінити нову форму національної збірної на Євро-2020. Пізніше Фокус повідомив, що в УЄФА назвали причини, чому Україна повинна виправити нову форму збірної на Євро-2020 і прибрати гасло "Героям слава". Європейські функціонери підкреслили, що гасла "Слава Україні — Героям слава" має політичний, історичний та мілітаристський підтекст.