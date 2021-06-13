Ирландский телеканал вслед за польским обозначил футбольную сборную Украины флагом России, - СМИ
Флаги остальных стран, которые встречаются на поле 13 июня, телевизионщики указали верно.
Ирландская телерадиокомпания RTE, которая является официальным транслятором чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), обозначила сборную Украины не сине-желтым флагом, а российским "триколором". Об этом сообщают порталы footballhub.com.ua и xsport.ua.
Такую ошибку телевизионщики допустили в анонсе матчей чемпионата на 13 июня.
Флаги остальных стран, которые играют в этот день, на ирландском телеканале RTE указали верно.
Примечательно, что польский телеканал TVPSport в календаре матчей Евро-2020 на 13 июня также обозначил Украину флагом РФ. Впрочем, в том случае телевизионщики перепутали флаги всех 6 сборных, которые играют матчи сегодня.
Напомним, на Фокусе есть раздел с таблицей и календарем Евро-2020. Сегодня, 13 июня, сборная Украины будет играть против сборной Нидерландов.