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Спорт Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020-21

Ирландский телеканал вслед за польским обозначил футбольную сборную Украины флагом России, - СМИ

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Фото: Getty Images | Сборная Украины

Флаги остальных стран, которые встречаются на поле 13 июня, телевизионщики указали верно.

Ирландская телерадиокомпания RTE, которая является официальным транслятором чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), обозначила сборную Украины не сине-желтым флагом, а российским "триколором". Об этом сообщают порталы footballhub.com.ua и xsport.ua.

Такую ошибку телевизионщики допустили в анонсе матчей чемпионата на 13 июня.

Флаги остальных стран, которые играют в этот день, на ирландском телеканале RTE указали верно.

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На ирландском телеканале RTE перепутали флаги России и Украины
Фото: xsport.ua

Примечательно, что польский телеканал TVPSport в календаре матчей Евро-2020 на 13 июня также обозначил Украину флагом РФ. Впрочем, в том случае телевизионщики перепутали флаги всех 6 сборных, которые играют матчи сегодня.

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Польский телеканал TVPSport перепутал флаги Украины и России
Фото: Скриншот

Напомним, на Фокусе есть раздел с таблицей и календарем Евро-2020. Сегодня, 13 июня, сборная Украины будет играть против сборной Нидерландов.