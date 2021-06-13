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Спорт Чемпіонат Європи з футболу UEFA EURO 2020-21

Ірландський телеканал слідом за польським позначив футбольну збірну України прапором Росії, — ЗМІ

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Фото: Getty Images | збірна України

Прапори інших країн, які зустрічаються на полі 13 червня, телевізійники вказали вірно.

Ірландська телерадіокомпанія RTE, яка є офіційним транслятором чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020), позначила збірну України не синьо-жовтим прапором, а російським "триколором". Про це повідомляють портали footballhub.com.ua і xsport.ua.

Таку помилку телевізійники допустили в анонсі матчів чемпіонату на 13 червня.

Прапори інших країн, які грають у цей день, на телеканалі RTE вказали вірно.

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На ірландському телеканалі RTE переплутали прапори Росії і України
Фото: xsport.ua

Примітно, що польський телеканал TVPSport у календарі матчів Євро-2020 на 13 червня також позначив Україну прапором РФ. Втім, у тому випадку телевізійники переплутали прапори всіх 6 збірних, які грають матчі сьогодні.

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Польський телеканал TVPSport переплутав прапори України і Росії
Фото: Скриншот

Нагадаємо, на Фокусі є розділ з таблицею і календарем Євро-2020. Сьогодні, 13 червня, збірна України гратиме проти збірної Нідерландів.