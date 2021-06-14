Поражение от Нидерландов: реакция Зеленского, Шевченко и игроков

Президент страны и тренер сборной довольны игроками, но огорчены результатом матча.

Несмотря на проигрыш 2:3, сборная Украины по футболу "очень хорошо себя проявила" в матче Евро-2020 против Нидерландов, заявил после поединка главный тренер команды Андрей Шевченко.

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Он считает, что матч был интересным – с множеством моментов у обеих команд и интересными развитиями атак.

"Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она продемонстрировала при счете 0:2. Парни нашли в себе силы прессинговать…Команда очень хорошо себя проявила", – отметил главный тренер.

Шевченко сообщил, что у вингера Александра Зубкова заболела икроножная мышца, поэтому его заменили в дебюте матча.

Тренер также считает неплохой игру Марлоса, который заменил Зубкова, но во втором тайме и он был заменен. "Он отработал, дал то, что мог", – сказал Шевченко, отметив, что замена связана с необходимостью тактических перестроений, команде не хватало скорости.

Главный тренер ожидает, что Северная Македония выйдет "с настроем" против Украины в следующем матче. Сейчас же украинские футболисты вернутся в базовый лагерь в Бухаресте, где тренерский штаб будет следить за их восстановлением и изучать будущего соперника, добавил он.

Капитан сборной Андрей Ярмоленко, отметил, что "все ребята выложились, тренерский штаб доволен самоотдачей. Жаль проигрывать такие матчи в концовке".

Он сказал, что когда счет стал 0:2, "о возможном разгроме мы не думали. Думали, как нам забить гол, а затем сравнять счет и перевернуть игру".

"В какой-то мере нам не хватило опыта, ведь у нас достаточно молодая команда. Более опытная, сравняв счет, лучше бы играла на удержание счета. Что ж, будем учиться на ошибках", – заверил капитан.

Президент Владимир Зеленский написал в Facebook, что игра была очень сильной и эмоциональной, а футболисты боролись до последней секунды.

"А дальше – важные две игры и победа!" – призвал Зеленский.

Напомним, в другом матче украинской группы сборная Австрии обыграла Северную Македонию — 3:1.

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