Поразка від Нідерландів: реакція Зеленського, Шевченка і гравців

Президент країни і тренер збірної задоволені гравцями, але засмучені результатом матчу.

Незважаючи на програш 2:3, збірна України з футболу "дуже добре себе проявила" в матчі Євро-2020 проти Нідерландів, заявив після поєдинку головний тренер команди Андрій Шевченко.

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Він вважає, що матч був цікавим — з безліччю моментів в обох команд і цікавий розвиток атак.

"Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала при рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати... Команда дуже добре себе проявила", — зазначив головний тренер.

Шевченко повідомив, що у вінгера Олександра Зубкова захворів литковий м'яз, тому його замінили в дебюті матчу.

Тренер також вважає непоганою гру Марлоса, який замінив Зубкова, але в другому таймі замінили і його. "Він відпрацював, дав те, що міг", — сказав Шевченко, зазначивши, що заміна пов'язана з необхідністю тактичних перебудувань, команді не вистачало швидкості.

Головний тренер очікує, що Північна Македонія вийде "з настроєм" проти України в наступному матчі. Зараз же українські футболісти повернуться в базовий табір в Бухаресті, де тренерський штаб буде стежити за їх відновленням і вивчати майбутнього суперника, додав він.

Капітан збірної Андрій Ярмоленко, зазначив, що "всі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінцівці".

Він сказав, що коли рахунок став 0:2, "про можливий розгром ми не думали. Думали, як нам забити гол, а потім зрівняти рахунок і перевернути гру".

"Певною мірою нам не вистачило досвіду, адже у нас досить молода команда. Більш досвідчена, зрівнявши рахунок, краще б грала на утримання рахунку. Що ж, будемо вчитися на помилках", — запевнив капітан.

Президент Володимир Зеленський написав у Facebook, що гра була дуже сильною і емоційною, а футболісти боролися до останньої секунди.

"А далі — важливі дві гри і перемога!" — закликав Зеленський.

Нагадаємо, в іншому матчі української групи збірна Австрії обіграла Північну Македонію — 3:1.

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