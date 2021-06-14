Испания сыграет против Швеции вопреки коронавирусу. Анонс матчей Евро-2020 14 июня

Сборные Испании и Швеции столкнулись с коронавирусом перед стартом Евро-2020 и лишились важных игроков. Сегодня они сыграют друг против друга в Севилье.

В понедельник, 14 июня, состоятся три матча чемпионата Европы по футболу.

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Сегодня будет сыгран один матч группы D, а также обе встречи в группе Е.

Шотландия — Чехия

Время: 16:00

Место: "Хэмпден Парк", Глазго

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Сборная Шотландии в последний раз играла на крупном турнире еще в 1998 году. С тех пор сменилось не одно поколение игроков, но достичь выхода на чемпионат Европы шотландцы смогли только сейчас. И для Шотландии, и для Чехии в этом матче будет важно взять очки, поскольку впереди у обеих команд встречи против фаворита группы — Англии и вице-чемпионов мира — сборной Хорватии.

Чехия перед Евро-2020 провела два товарищеских матча с абсолютно разными исходами: проиграла Италии (0:4) и выиграла у Албании (3:1). Ждать от этой команды подвигов на чемпионате, пожалуй, не стоит. Здесь нет ярковыраженных звезд, как 25 лет назад, когда Чехия выходила в финал Евро-1996 или в 2004-м, когда за шаг до финала эту сборную остановила только сенсационная Греция.

Шотландия, в свою очередь, также сыграла два контрольных матча, сыграв вничью с Нидерландами (2:2) и одержав победу над Люксембургом (1:0). В отличие от чехов, у Шотландии есть звезды в составе. Например, защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон или полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей.

Польша — Словакия

Время: 19:00

Место: Санкт-Петербург

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Этот матч способен привлечь внимание болельщиков со всей Европы. Один только фактор Роберта Левандовски сразу делает сборную Польши интересной для зрителей, а в составе сборной Словакии выступает еще не сказавший последнего слова в футболе Марек Гамшик. Дуэль этих персонажей — главная изюминка матча Польша — Словакия.

Поляки перед Евро-2020 сыграли товарищеские матчи против России и Исландии, оба завершили вничью — 1:1 и 2:2 соответственно. В заявку сборной Польши на турнир, кроме Роберта Левандовски, попали и такие известные в Европе игроки, как Войцех Щенсны, Камил Глик и Гжегож Крыховяк. Нашлось место и представителю киевского "Динамо" — Томашу Кендзере.

Интересно, что Словакия тоже оба товарищеских матча перед стартом на турнире сыграла вничью. И если в игре с Болгарией словаки смогли забить (1:1), то с Австрией расписали нулевую ничью.

Помимо Марека Гамшика, в составе Словакии сыграет много опытных игроков: 34-летний Юрай Куцка, 34-летний Петер Пекарик, 31-летний Владимир Вайсс и 35-летний Томаш Губочан.

Испания — Швеция

Время: 22:00

Место: Олимпийский стадион, Севилья

Где смотреть трансляцию матча: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Обе сборные стали ньюзмейкерами тревожных вестей. Сначала в сборной Испании коронавирусом заразился Серхио Бускетс, что сделало невозможным его участие в чемпионате Европы. Затем позитивный тест выявили у Диего Лльоренте. Главный тренер испанской сборной Луис Энрике решил подстраховаться и вызвал сразу 11 футболистов молодежной сборной в резерв, но, скорее всего, сегодня болельщики увидят основной состав испанской сборной.

У Швеции ситуация также не из приятных: сразу два игрока сдали позитивный тест на коронавирус. Это Деян Кулусевски и Маттиас Сванберг. Они также не сыграют против Испании.

Испанцы провели хороший товарищеский матч против Португалии (0:0), а затем проверили бомбардирские качества в матче против Литвы (4:0). Швеция, в свою очередь, перед Евро-2020 одержала две победы: над Финляндией (2:0) и Арменией (3:1).

Даже без Бускетса и Льоренте и Испании на этом чемпионате достаточно мощный состав. Не хватает разве что Серхио Рамоса, который самостоятельно решил не ехать на Евро, чтобы подготовиться к участию в Олимпийских играх, где испанская команда будет выступать в футбольном турнире. А вот состав шведов назвать звездным очень сложно — на такой статус тянет разве что защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линледеф.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.